Haaland vers Manchester City ?

Et si le dénouement sur le dossier Erling Haaland était imminent ? Selon The Athletic, l'attaquant norvégien et Manchester City auraient trouvé un accord en vue d'un transfert. Des sources allemandes auraient indiqué au média britannique que l'affaire était "réglée" et que l'information devrait être confirmée cette semaine.

Notre avis : Voir Erling Haaland porter le maillot de Manchester City, dix-neuf après son père, ce serait l'une des belles histoires du début de la prochaine saison.

Pogba ne devrait pas rejoindre les Citizens

La semaine passée, l'éventualité de voir Paul Pogba rejoindre Manchester City avait été évoquée. Cependant, The Athletic révèle lundi que le milieu de terrain international français ne poursuivra pas sa carrière chez les Citizens. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid seraient les favoris pour accueillir l'ancien Turinois, en fin de bail avec Manchester United cet été.

Notre avis : Tout semble encore très ouvert pour l'avenir de Paul Pogba.

Lewandowski resterait la priorité du Barça

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait optimiste sur le dossier Robert Lewandowski, qui resterait sa priorité pour le prochain mercato. Le quotidien espagnol précise que Pini Zahavi, l'agent de l'attaquant polonais, serait convaincu qu'un transfert ne coûterait pas plus de 40 millions d'euros mais également que Xavi aurait donné son aval sur ce dossier.

Notre avis : Certes, le FC Barcelone avance, mais le Bayern a toujours un avantage : le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2023.

Embolo dans le viseur de l'OL

Alors que l'Olympique Lyonnais rêve d'un retour d'Alexandre Lacazette, la très probable non-qualification européenne de l'équipe de Peter Bosz rendrait l'affaire quasi-impossible. Ainsi, la direction de l'OL penserait à Breel Embolo, l'attaquant international suisse du Borussia Mönchengladbach. Le joueur de 25 ans sera en fin de bail avec le club de la Ruhr en juin 2023 et les Gones pourraient proposer une offre de 15 millions d'euros, révèle L'Equipe ce lundi.

Notre avis : Il s'agirait d'une belle recrue pour l'OL, surtout en cas de non-qualification européenne en 2022-2023.

Breel Embolo, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Crédit: Getty Images

Beckham veut que Ronaldo reste à Manchester United

En marge du GP de Miami dimanche, David Beckham a évoqué Cristiano Ronaldo (37 ans), qui vit une saison compliquée sur le plan collectif dans l'ancien club du Spice Boy (6e de Premier League). "Ce qu'il fait à son âge est vraiment incroyable. J'espère qu'il va en faire profiter Manchester United et rester encore un ou deux ans du côté d'Old Trafford", a déclaré le patron de l'Inter Miami à Sky Sports.

Notre avis : L'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United (il est sous contrat jusqu'en 2023, avec une année en option) dépendra du projet que lui proposera Erik ten Hag, le futur entraîneur des Red Devils.

Adeyemi bientôt à Dortmund

D'après les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato, Karim Adeyemi va prochainement s'engager avec le Borussia Dortmund. L'attaquant international allemand serait sur le point de signer son contrat et le BvB devrait payer une indemnité de transfert d'environ 38 millions d'euros.

Notre avis : Karim Adeyemi aura, très probablement, la lourde responsabilité de succéder à Erling Haaland à la pointe de l'attaque du Borussia Dortmund.

