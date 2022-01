Football

VIDEO - Situation explosive, immense mascarade : comment se finira la saga Dembélé ?

LIGA - Alors que le Barça continue de maintenir une pression constante sur lui à coup d’ultimatums, Ousmane Dembélé et son conseiller, Moussa Sissoko, refusent de prolonger. Une situation qui s’est encore tendue un peu plus ces derniers jours. Alors jusqu’où ira l’escalade ? Et quelle issue au dossier ? Martin Mosnier et Cyril Morin font le point dans Mercredi Mercato, disponible en podcast.

00:09:22, il y a une heure