Dans un communiqué officiel, la LFP a annoncé que l’édition 2022 du Trophée des Champions se déroulera à Tel Aviv, en Israël, pour la deuxième année consécutive. Le Conseil d’Administration de l'instance a officiellement entériné cette décision ce jeudi. Le match oppose chaque année le Champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Il aura lieu 31 juillet 2022, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

"Après une première édition à guichets fermés, la Ligue de Football Professionnel et Sylvan Adams, philanthrope et homme d'affaires de premier plan, en partenariat avec Comtec Group, sont heureux d'annoncer le retour du Trophée des Champions en Israël", récite le communiqué.

"Dans le monde du football, le partenariat a également amené l'Atletico Madrid en Israël en mai 2019, et le match amical entre les équipes nationales de football d'Argentine et d'Uruguay à Tel Aviv en novembre 2019. Au cours des deux dernières années, ils ont organisé le Grand Slam de Judo de Tel Aviv, et la production de l’édition 2021 du Trophée des Champions à Tel Aviv. Plus tard cette année, Sylvan Adams et Comtec Group accueilleront le tout premier championnat IRONMAN du Moyen-Orient en Israël", conclut la LFP.

