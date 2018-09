"Ce n'était pas intentionnel" : Antonio Rüdiger s'excuse après sa semelle sur Benjamin Pavard

Plutôt qu'une frappe, Benjamin Pavard est reparti de Munich avec une "trace de bâtard". Victime d'une semelle signée Antonio Rüdiger lors d'Allemagne-France (0-0), le latéral français se souviendra longtemps de son premier match en Ligue des nations. "Ça fait partie du foot", a-t-il assuré dans la foulée de la rencontre. Mais conscient de son geste, que certains accusent d'être volontaire, Rüdiger a tenu à s'excuser ce vendredi.

Vidéo - Pavard : "La semelle de Rudiger ? Ça fait partie du foot" 00:48

"Désolé Benjamin. Ce n'était pas intentionnel", écrit tout d'abord le défenseur de Chelsea via son compte Twitter. "Je me suis excusé auprès de lui juste après que ce soit arrivé. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter une récupération rapide", poursuit-il. De son côté, Pavard repart donc de Munich avec un bien drôle de souvenir sur la gorge et la poitrine...