L'incroyable révélation de Marcus Berg : "L'arbitre de Turquie - Suède m'a promis deux penalties"

Victorieuse de la Turquie (0-1), samedi, en Ligue des Nations, la Suède se retrouve dans l'embarras deux jours plus tard. Selon l'international suédois Marcus Berg, l'arbitre du match lui aurait promis deux penalties à la mi-temps du match. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au quotidien Aftonbladet. "À la mi-temps, je suis allé parler à l'arbitre pour protester pour une faute dont j'avais été victime et non sifflée", explique-t-il tout d'abord.

" Je vous accorderai deux penalties en seconde période "

"Je lui ai fait part de mon point de vue et il m'a répondu : 'je vais voir les images et si je constate la faute, je vous accorderai deux penalties en seconde période'", poursuit-il. Une révélation qui risque de déclencher une énorme polémique, puisque Istvan Kovacs, l'arbitre roumain du match, a accordé un penalty (victorieux) pour la Suède à la 70e minute. Le tout après une faute sur... Marcus Berg.

Forcément, les propos de l'attaquant suédois devraient faire réagir du côté de la Fédération turque. Avec cette défaite face à la Suède, les hommes de Mircea Lucescu ont été rélégués en Ligue C de la Ligue des Nations.