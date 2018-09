Ligue des Nations : Areola remplace Lloris au sein du même onze que lors de la finale

Les Bleus titulaires pour la finale du Mondial 2018, à l'exception du gardien Hugo Lloris forfait sur blessure et remplacé par le novice Alphonse Areola, ont comme attendu été reconduits pour la reprise, face à l'Allemagne jeudi à Munich en Ligue des nations. En défense, Benjamin Pavard, Raphaël Varane - capitaine pour sa 50e sélection en l'absence de Lloris - Samuel Umtiti, Lucas Hernandez ont été alignés par le sélectionneur Didier Deschamps. Le milieu est composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba au coeur du jeu, de Kylian Mbappé à droite et de Blaise Matuidi à gauche tandis qu'Antoine Griezmann et Olivier Giroud débuteront en attaque.

Seul changement par rapport à la finale du Mondial, remportée 4-2 par la France contre la Croatie, le gardien du Paris SG Alphonse Areola va honorer sa première sélection en équipe de France, en raison des absences sur blessure d'Hugo Lloris (cuisse) et de sa doublure habituelle, le Marseillais Steve Mandanda (cuisse également). La France, qui a remporté la Coupe du monde en Russie en battant en finale la Croatie, affronte l'Allemagne qui avait gagné le trophée suprême en 2014 mais reste sur une humiliante élimination au premier tour en juin dernier. Il s'agit de son premier match depuis la conquête de sa deuxième Coupe du monde.