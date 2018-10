Ligue des Nations - France - Allemagne : Une affaire de statuts

Le contexte

La France est championne du monde mais elle n'a pas de marge. Surtout quand elle ne met pas les ingrédients qui ont fait sa force en Russie l'été dernier à savoir la rigueur tactique, l'esprit de sacrifice et sa force de percussion. Face à l'Islande, jeudi dernier les Bleus s'en sont sortis sans trop de casse malgré leur évident manque de motivation (2-2).

Contre l'Allemagne, les hommes de Didier Deschamps n'auront certainement pas le droit à autant de relâchement. Les habituels titulaires seront de nouveau alignés d'entrée et ils devront retrouver leurs qualités de concentration pour se montrer à la hauteur de leur statut de rois de la planète football. Pour s'affirmer encore, ils seraient également bien inspirés de poser davantage leur patte sur les débats. Ils n'avaient que trop rarement su le faire au match aller en Allemagne au mois de septembre lors de leur retour à la compétition après leur sacre (0-0). Les champions du monde avaient surtout résisté à la fougue de la Mannschaft grâce à la vigilance de leur gardien novice Alphonse Areola.

Cette fois, les Bleus ne pourront pas évoquer le manque de rythme ou une décompression légitime. Ils auront l'occasion de marquer les esprits, de conforter leur première place du groupe et de distancer définitivement cette Allemagne qui n'a plus rien d'un rouleau compresseur. Les joueurs du très contesté Joachim Löw ont raté leur Mondial et encore pris un sérieux coup derrière la tête samedi dernier en s'inclinant lourdement aux Pays-Bas (3-0). Celui qui a mené la sélection allemande au sommet du monde en 2014 se retrouverait dans une position très inconfortable en cas de nouveau revers cinglant.

Vidéo - Neuer : ''J'ai eu la poisse'' 02:18

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Plus rien ne l'arrête. Du haut de ses 19 ans, l'attaquant parisien enchaîne les prestations plus remarquables les unes que les autres. Il brille en club en ce début de saison et fait de même avec l'équipe de France qu'il a tirée d'une vilaine situation en se montrant doublement décisif face à l'Islande. Egalement buteur contre les Pays-Bas lors de la dernière sortie des Bleus au Stade de France (2-1), le prodige est désormais le plus jeune joueur français à avoir atteint la barre des 10 réalisations en sélection. Mbappé ne se fixe aucune limite et chacun attend désormais de le voir réaliser de nouveaux exploits.

Vidéo - Bleus - Deschamps : ''Mbappé n'a pas le melon'' 02:07

Trois stats à avoir en tête

0. Après deux matches dans cette Ligue des nations, l'Allemagne n'a pas encore réussi à marquer le moindre but. Seules la Croatie, l'Islande, l'Estonie et Saint-Marin se trouvent dans le même cas.

2. La France n'a perdu que deux de ses douze dernières confrontations face à l'Allemagne. Depuis le quart de finale du Mondial 2014 perdu 0-1, les Bleus n'ont plus cédé devant la Mannschaft.

3. Antoine Griezmann n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers matches avec l'équipe de France.

Ils ont dit

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France)

" Je ne m'attends pas à une équipe d'Allemagne démobilisée, bien au contraire. Avec les joueurs, l'expérience qu'il y a dans cette équipe... Les France-Allemagne ce n'est jamais simple. "

Lucas Hernandez (joueur de l'équipe de France)

" On est tous au top, on est revenus à notre meilleur niveau (et on jouera) devant notre public, avec le soutien de tous les Français. Le plus compliqué dans le foot, ce n'est pas d'arriver le plus haut possible, c'est de se maintenir. "

Joachim Löw (sélectionneur de l'équipe d'Allemagne)

" C'est normal que je sois critiqué, mais j'arrive très bien à gérer les critiques. On n'a rien à perdre contre les champions du monde (...), on est là pour prendre les trois points. "

Notre avis

Cela est rarement arrivé mais les Bleus auront clairement la faveur des pronostics face à une Allemagne bien loin de son rang d'autrefois. Ce duel entre les deux dernières nations championnes du monde conserve forcément un goût particulier en raison de son caractère historique. L'équipe de France devra ainsi se méfier de la bête allemande blessée et de la réaction d'orgueil de ses joueurs. Malgré son inefficacité, la Mannschaft ne manque pas de talents individuels. Contre cette formation sous pression, les hommes de Didier Deschamps auront besoin de l'état d'esprit qui les animait en Russie.