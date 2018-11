LIGUE DES NATIONS : l'Angleterre veut sa revanche contre une Croatie en pleine confiance

Finir en beauté : l'Angleterre a l'occasion de terminer "sa brillante" année par une qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations. Il faudra toutefois prendre sa revanche sur une Croatie en pleine bourre, dimanche à Wembley.

Quoi de mieux en effet que de se qualifier pour le "Final Four" de la Ligue des nations en battant une équipe qui l'avait éliminée en prolongation lors des demi-finales de la Coupe du monde en Russie ?

Un match à quitte ou double

L'équation est simple : le vainqueur du choc passera au prochain tour, le perdant évoluera en Ligue B dans la prochaine édition. Un match nul qualifiera l'Espagne, et relèguera l'Angleterre (en cas de buts) ou la Croatie (si 0-0).

Retrouvailles pour Luka Modric et Harry Kane dimanche.Getty Images

Le sélectionneur, qui a apaisé les relations des "Trois Lions" avec son public, a en effet réussi à assembler un effectif jeune et dynamique, permettant à l'Angleterre d'atteindre les demi-finales d'un Mondial pour la première fois depuis 1990.

"Je pense que tout le monde veut passer à une autre étape et se qualifier pour les demi-finales (de la Ligue des nations) en sortant d'un groupe difficile. Alors, c'est un très bon match que tout le monde attend avec impatience", a lancé Southgate, confiant après la victoire assez aisée, malgré une équipe encore plus rajeunie (Sancho, Winks, Chilwell, etc.), contre les Etats-Unis jeudi (3-0).

"Nous connaissons à peu près tout ce qu'il y a à connaître sur la Croatie, surtout leur volonté. A Wembley, ils auront des grands joueurs qui vont adorer ce défi", a prévenu l'homme au gilet.

Sans Rakitic

Des grands joueurs oui, mais Zlatko Dalic devra en tout cas se passer d'Ivan Rakitic, de retour à Barcelone en raison d'une lésion musculaire. "Il n'y a aucune raison de se lamenter pour un absent. On va trouver une autre solution et aller à Wembley pour apprécier notre football", a lancé le sélectionneur. L'absence ne devrait en effet pas trop plomber la bonne ambiance qui règne en Croatie, après la formidable victoire au bout du suspense contre l'Espagne jeudi (3-2).

"Ils ont une formidable équipe de jeunes et ce sera un grand match, mais nous ne lâcherons rien. On a un grand respect pour eux, mais aussi pour nous-mêmes", a ainsi prévenu Dalic après le succès contre une "Roja" qui avait pourtant écrasé les "Vatreni" au match aller (6-0).

Auteur d'un doublé contre l'Espagne, Tin Jedvaj n'a pas dépareillé dans la bonne humeur et la confiance : "On doit faire la même chose contre l'Angleterre. (...) Nous savons que nous pouvons maîtriser les Anglais. Nous sommes meilleurs qu'eux."

Attention tout de même. Les "Trois Lions" arriveront reposés : les revanchards mondialistes Kane, Trippier, Sterling, Rashford, Henderson, Stones et Walker ont peu ou pas joué contre les Etats-Unis.