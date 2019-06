Les titres pour progresser

Fernando Santos : Il est important de gagner cette phase finale, pour nous, pour les joueurs, on vit de titres, c'est ça qui fait progresser les équipes. A l'image du Portugal ces 20 dernières années nous sommes toujours présents en compétitions internationales, on veut rester un grand d'Europe, une équipe forte et respectée et ça passe par gagner.

Bernardo Silva (milieu offensif du Portugal) : A ce niveau, les joueurs sont des athlètes qui veulent toujours plus, peu importe si la saison a été bonne ou mauvaise, ils veulent des titres. En plus de ça, tout le monde souhaite un titre avec sa sélection.

Vladimir Petkovic (sélectionneur de la Suisse) : Ces matches sont très importants pour les joueurs, surtout quand on joue contre les grosses équipes. Pour nous c'est l'occasion d'acquérir de l'expérience, de nous améliorer, chaque victoire amènera une nouvelle victoire, c'est l'occasion de voir jusqu'où nous pouvons aller. Je suis sûr que ce tournoi sera plus apprécié à l'avenir et pour nous c'est positif à tous les niveaux.

Granit Xhaka (milieu de la Suisse) : En gagnant, nous serions les premiers à gagner la Ligue des nations, ce serait un moment historique. Le titre est important pour les joueurs, pour le pays. Nous en sommes très proches, nous sommes en demi-finales, et une fois arrivé là on veut aller en finale. Tout est ouvert.

Cristiano Ronaldo, la "valeur ajoutée"

V.P. : Nous avons joué deux fois contre le Portugal récemment. Une fois contre Cristiano Ronaldo, une fois sans lui, et on a pu voir que Ronaldo est véritablement une valeur ajoutée. Mais l'équipe portugaise ne dépend pas que d'un seul joueur, elle existe en tant qu'équipe. L'entraîneur Fernando Santos a fait un travail remarquable ces dernières années. (...) Si Ronaldo joue à une position particulière, qui joue ailleurs pour l'alimenter ? Nous nous préparons à ces différents scénarios.

G.X. : Évidemment, nous sommes ici pour nous frotter aux meilleurs, nous nous réjouissons de jouer contre Ronaldo, pas seulement lui, et de faire de notre mieux. Ces dernières semaines nous nous sommes bien entraînés.

Cristiano Ronaldo à l'entraînement avec la sélection portugaise, le 29 mai à Oeiras.Getty Images

Ils se connaissent

G.X. : L'équipe du Portugal est très forte, nous la connaissons bien, on a joué contre elle en qualifications pour le Mondial-2018 et on sait qu'elle possède beaucoup de qualités individuelles.

V.P. : On a joué contre le Portugal récemment. Ces dernières années nous nous sommes bien développés, nous avons des individualités qui répondent présent, nous devons imposer notre jeu au Portugal, bien entendu en considérant les qualités et faiblesses de l'adversaire.

F.S. : On va affronter une équipe d'une énorme qualité, qui va arriver avec des ambitions. La Suisse nous a posé des problèmes en éliminatoires (du Mondial 2018, ndlr), on a dû batailler jusqu'à la fin avec eux pour se qualifier. C'est une équipe qui n'arrête pas de grandir et pour arriver ici, ils ont sorti la Belgique qui est certainement l'équipe qui a la plus belle progression ces dernières années. En plus de ça, ils ont des joueurs d'une énorme qualité qui viennent de jouer des finales européennes en club, nous devons être concentrés et savoir ce que nous devons faire pour remporter ce match.