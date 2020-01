"Un électron libre qui peut créer des dégâts" : l'actionnaire du SC Toulon répond à Boudjellal

Le bras de fer a commencé. Le 14 janvier, dans une interview à Var-Matin, Mourad Boudjellal annonçait sa volonté de racheter le SC Toulon. "Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé d'être candidat à la reprise du Sporting. Je veux être à l’initiative d’un rêve fou: revoir Toulon en Ligue 1", confiait l'ex-président du RCT. Après le rugby, ce dernier souhaite donc investir dans le football. Problème, Claude Joye, l'actionnaire majoritaire du SCT, ne souhaite aucunement céder la majorité des parts.

"Le Sporting n’est pas à vendre mais nous sommes ouverts à toute personne voulant aider le Sporting. Nous avons d’ailleurs lancé des contacts avec de très gros investisseurs pour accélérer l’évolution du club sur les saisons prochaines", écrit-il dans un communiqué publié sur le site du club. Concernant les déclarations de Mourad Boudjellal, Claude Joye s'est dit "ouvert à rencontrer toutes personnes qui veulent et peuvent aider le Sporting".

"C’est un homme qui a fait de très belles choses au RCT"

"Je suis même prêt à ouvrir le capital de manière significative mais pas en tant qu’actionnaire majoritaire, précise-t-il dans la foulée. Je lui ai proposé par l’intermédiaire d’un avocat que nous avons en commun plusieurs dates de rendez-vous sur Toulon… Je n’ai à ce jour aucun retour (...) C’est un homme qui a fait de très belles choses au RCT. Je sais tout ce que pourrait apporter de positif une forte personnalité comme M.Boudjellal au niveau médiatique, mais je crains tout autant ce qu’un tel électron libre peut créer comme dégâts dans un club structuré comme le notre."

Mourad Boudjellal (Toulon)Icon Sport

Toujours dans le même communiqué, l'actionnaire majoritaire du SCT a tenu à souligner que le "football n'était pas le rugby". "Au football Il ne suffit pas de quelques gros joueurs (payés au prix fort) pour gagner. Un match se joue sur un but et l’incertitude est plus forte que dans tout autre sport", explique Claude Joye.