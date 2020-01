Mourad Boudjellal a un rêve, et il compte bien le réaliser. Dans une interview accordée ce mardi à Var-Matin, le président du RC Toulon s'est déclaré candidat à la reprise du club de foot de la ville, le SCT. "Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé d'être candidat à la reprise du Sporting. Je veux être à l’initiative d’un rêve fou: revoir Toulon en Ligue 1 !" A 59 ans, Mourad Boudjellal est toujours ambitieux.

Mais l'ex propriétaire du RCT va devoir faire face à un obstacle de taille : Claude Joye, l'actionnaire majoritaire du SC Toulon, n'est pas vendeur. Alors que les deux hommes devaient se rencontrer au mois de janvier, Boudjellal a confié ne plus avoir de nouvelles : "Brusquement, je n’ai plus eu de son, plus d’image. En fait, je n’ai jamais eu un seul contact direct avec Claude Joye". Mais il ne compte s'arrêter là : "Car le Sporting appartient avant tout aux Toulonnais ! Voilà pourquoi aussi je me sens le droit d’en parler". Affaire à suivre...