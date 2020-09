Un rappel historique de bon goût. Ce mardi, comme attendu depuis plusieurs semaines, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de l’équipe de France en vue de l'Euro. Et la marque à la virgule a joué sur la corde sensible, historique, et donc sentimentale, en réintégrant la bande horizontale rouge sur le maillot domicile, rappel évident du titre de 1998.