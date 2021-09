Le 30 septembre 2021, une date que les amoureux de feu Pro Evolution Soccer auraient préféré ne jamais connaître. Curieux, ils demandaient à voir eFootball 2022, le jeu gratuit qui a pris la succession du monument footballistique vidéoludique PES, pondu avec plus ou moins de virtuosité par Konami depuis 1995.

Ce jeudi, ils ont vu. Et ils ont été sacrément déçus par un nouvel opus loin, très loin, très très très loin des attentes. C’est peu dire car eFootball 2022 est "une catastrophe", tout simplement. C'est le spécialiste des jeux vidéo Julien Chièze qui le dit.

Ligue des Nations Deschamps ne badine pas avec la Ligue des Nations : "Un titre à aller chercher" IL Y A 39 MINUTES

En cause ? Une farandole de bugs, un contenu d’une remarquable maigreur et, cerise sur l’indigeste gâteau, des graphismes d’un autre temps, même sur les consoles nouvelle génération que sont la PlayStation 5 et les Xbox Series. Petite compilation du musée des horreurs vues sur Twitter :

Il n’y a plus qu’à espérer que l’imposante mise à jour planifiée le 11 novembre vienne redorer le blason d’eFootball 2022.

Serie A Un record : L'Inter Milan a perdu 245,6 millions d'euros la saison passée IL Y A 39 MINUTES