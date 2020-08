Une joueuse de l'OL testée positive

La gardienne de but N.2 de l'Olympique lyonnais, l'Espagnole Lou Gallardo, a été testée positive au Covid-19, a appris l'AFP jeudi auprès de l'OL, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

L'Espagnole Lou Gallardo, gardienne de but N.2 de l'Olympique lyonnais, a été testée positive au Covid-19. Gallardo (27 ans), internationale espagnole (30 sélections), a signé jusqu'en 2022 après avoir été recruté le 1er juillet en provenance de l'Atletico Madrid. Elle avait passé un test dit "douteux" 48 heures avant la finale de la Coupe de France, dimanche à Auxerre gagnée contre le Paris Saint-Germain (0-0, 4-3 t.a.b.). La joueuse avait alors été mise en quarantaine par précaution.

Depuis le test s'est révélé positif et la quarantaine a été confirmée, a précisé à l'AFP un responsable de la section féminine de l'OL. Aucun autre cas n'a été détecté depuis au sein de l'effectif et de l'encadrement. L'Olympique lyonnais dispute de jeudi à samedi dans son Groupama stadium un tournoi amical opposant l'OL et Montpellier à la Juventus Turin et au PSV Eindhoven.

Le club néerlandais a notamment été battu jeudi 4 à 0 après deux doublés des Anglaises Jodie Taylor et Nikita Parris. Lyon doit jouer samedi contre la Juventus Turin toujours dans le cadre de ce tournoi avant d'affronter le Bayern Munich, le 22 août à Bilbao en quart de finale de la Ligue des Champions.

