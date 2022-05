La victoire d'Arles face au FC Septèmes sur un incroyable score de 22 à 1 fait le buzz depuis une semaine. Alors que ce succès devait permettre aux hommes de Michel Estevan de reprendre provisoirement la première place de leur groupe en R2, la Ligue de Méditerranée a ouvert un dossier pour suspicion de fraude, selon les informations de l'AFP. Après la rencontre, le résultat était resté "en réserve" sur le site de la Ligue.

"Le dossier est désormais à l'instruction et le résultat du match a été gelé", a confié une source proche de cette affaire à l'AFP. Un rapporteur a été nommé et va procéder à une enquête et à des auditions. L'arbitre du match ainsi que le délégué et des dirigeants des clubs concernés devraient être entendus. La procédure devrait durer "environ un mois". (Avec AFP)

