VIDEO - A 14 ans, Fernando Ovelar marque un but dans le clasico du Paraguay

Le Buzz

Quatorze ans, neuf mois et 29 jours. A un âge où la plupart des jeunes en terminent avec le collège, Fernando Ovelar, lui, a marqué un but en professionnel. Et pas dans n’importe quel match, dans un Clasico, celui du Paraguay, qui mettait son équipe du Cerro Porteño aux prises avec l’Olimpia Asunción (2-2), dimanche dans la capitale du pays sud-américain.

Après seize minutes de jeu, le jeune homme, lancé dans le dos de la défense, a trompé le gardien d’un joli ballon piqué pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire de son Championnat. Prometteur.