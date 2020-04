Le Buzz

"Il n'y a qu'un à seul Ronaldo". C'est par cette affirmation bien connue de la planète football qu'un père de famille britannique a justifié sa bonne blague faite à son fils. Ce dernier avait un souhait : disposer de la même coupe de cheveux que Cristiano, photo à l'appui.

Son père a préféré lui faire celle de Ronaldo le Brésilien, et pas n'importe laquelle : celle arborée par R9 lors de la Coupe du monde 2002, façon cheveux courts et un tout petit peu plus longs sur le devant. On vous laisse apprécier cette scène marrante et la réaction du jeune homme :