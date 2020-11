Football

VIDEO - MANCHESTER CITY / GUARDIOLA : « Jesus et Sterling ne marquent pas beaucoup"

PREMIER LEAGUE - Malgré la nette victoire de Manchester City contre Burnley samedi (5-0), Pep Guardiola a prévenu qu'il attendait plus de Gabriel Jesus et Raheem Sterling devant le but.

00:00:39, 199 vues, il y a une heure