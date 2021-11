Football

VIDEO - Nagoya Grampus et Osaka Cerezo assurent le spectacle au Japon

FOOTBALL - Les supporters d'Osaka Cerezo et de Nagoya Gampus ont dû se régaler ce samedi. Yoichiro Kakitani a ouvert la marque pour Nagoya d'un sublime geste acrobatique tout en maîtrise. Mais Cerezo a répliqué grâce à un but non moins sublime de Naoyuki Fujita. Les locaux ont fini par l'emporter 2-1.

00:01:26, il y a 30 minutes