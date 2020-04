Football

Mendes : "Il faudrait faire des tests toutes les semaines"

LE CLUB EUROSPORT – Invités de l’émission, le Montpelliérain Pedro Mendes et les Monégasques Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte sont revenus sur la problématique de la fin l’exercice 2019/2020 de la Ligue 1. Et avec cet aspect sportif et économique, il y a aussi l’aspect sanitaire. Pedro Mendes suggère même que des tests réguliers soient faits sur les joueurs.