Football

VIDEO - Une recrue estivale du PSG déjà poussée au départ ?

MERCATO BUZZ - Prêté un an avec option d'achat par Everton, Moise Kean pourrait ne pas rester très longtemps à Paris. Son père pousse pour un retour en Italie et en particulier dans son club formateur, la Juve. Le remplaçant de Virgil Van Dijk en Serie A et le feuilleton Eriksen, voici le menu du Mercato Buzz du jour.

00:02:23, 472 vues, il y a 2 heures