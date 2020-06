L'ancien pilote de Formule 1, Alessandro Zanardi, a été victime d'un grave accident de la route vendredi alors qu'il participait à la compétition Obiettivo tricolore sur son handbike.

Le sort s'acharne sur Alessandro Zanardi... L'ancien pilote de Formule 1, amputé des deux jambes à la suite d'un crash en CART en 2001, a été victime vendredi d'un grave accident de la route, rapporte l'agence de presse italienne ANSA. Alors qu'il participait à la course "Objectif tricolore", en Toscane, Zanardi, 53 ans, a changé de file sur son handbike, qui a effectué deux tonneaux avant de percuter un camion qui arrivait en sens inverse. Le quadruple médaillé d'or aux Jeux Paralympiquesa été transporté à l'hôpital de Sienne par hélicoptère et souffrirait de plusieurs traumatismes.

Ex-Formel-1-Pilot Alex Zanardi hatte einen Verkehrsunfall mit einem LKW Crédit: Imago

"La collision a été terrible", a indiqué Mario Valentini, entraîneur de l'équipe d'Italie de cyclisme handisport, au quotidien italien le Corriere della sera. L'hôpital de Sienne a communiqué sur son état de santé : "Son état est très préoccupant en raison de la blessure à la tête qu'il a. Il subit actuellement une procédure neurochirurgicale très délicate."

Zanardi a disputé 41 Grands Prix de Formule 1 entre 1991 et 1999, avec comme meilleur résultat une 6e place au GP du Brésil 1993, dans une Lotus. Il a surtout été deux fois champion d'Indycar aux Etats-Unis (1997, 1998), à l'époque où cette série s'appelait ChampCar. Suite à un gros accident en 2001 sur la piste allemande du Lausitzring, il a été amputé des deux jambes, a repris le volant en Voitures de tourisme (WTCC), puis s'est reconverti dans le handisport avec beaucoup de succès : quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux Paralympiques de 2012 et 2016, ajoutés à dix titres mondiaux, tous conquis sur un vélo à main.

Alex Zanardi braccia al cielo al traguardo dell'Ironman di Cervia Crédit: Other Agency

