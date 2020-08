Mattia Binotto (Ferrari), Otmar Szafnauer (Racing Point) et Marcin Budkowski (Renault) au Grand Prix de Hongrie 2020

SAISON 2020 - Renault et Ferrari n'abdiquent pas. Les deux constructeurs ont confirmé leur appel de la décision concernant les écopes de frein de Racing Point, qu'elles jugent trop clémente. L'écurie visée va également faire appel.

Ferrari et Renault insistent. Les deux écuries ont confirmé leur appel de la décision concernant les écopes de frein de Racing Point, accusée de les avoir copiées sur celles de Mercedes, a-t-on appris de sources concordantes mercredi. L'écurie britannique va également faire appel.

Formule 1 "Nous sommes prêts au combat avec Red Bull" : Wolff voit Verstappen comme un candidat au titre HIER À 08:31

Ferrari puis Renault ont annoncé le maintien de leurs appels respectifs dans des communiqués mardi soir, puis un porte-parole de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), le régulateur de la F1, a confirmé l'appel de Racing Point à l'AFP. Une date d'audience doit désormais être annoncée par la Cour d'appel internationale de la FIA.

Williams et McLaren se retirent du front

En tout cinq écuries (Ferrari, Renault, Williams, McLaren et Racing Point) avaient fait connaître leur intention de faire appel samedi et avaient 96 heures pour confirmer. McLaren et Williams ont finalement indiqué mercredi avoir changé d'avis.

Play Icon WATCH "Leclerc s'est mis en mode Baron Rouge : c’est le patron chez Ferrari" 00:06:00

Renault est à l'origine de la réclamation contre Racing Point, qu'elle accuse d'avoir copié sur Mercedes ces pièces essentielles au refroidissement du système de freinage et à l'aérodynamique des monoplaces. Les commissaires lui ont donné raison vendredi mais n'ont pas déclaré les écopes visées illégales, ce qui permet à Racing Point de continuer à les utiliser. L'écurie s'est tout de même vu retirer 15 points au championnat du monde des constructeurs et infliger une amende de 400.000 euros.

Grand Prix du 70e anniversaire Bonus-malus : Verstappen diabolique, Hamilton distrait, Vettel grognon 10/08/2020 À 06:17