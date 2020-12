C'est une tradition depuis maintenant plus de dix ans (2008). Dans les colonnes du magazine Autosport , les directeurs des écuries de Formule 1 ont voté pour leur pilote de l'année 2020. Et c'est Lewis Hamilton, sacré champion du monde pour la septième fois, qui se retrouve tout en haut du classement avec 171 points. Pour rappel, le barême est le suivant : 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Derrière le Britannique, élu pour la septième fois de suite, on retrouve Max Verstappen (Red Bull, 156 points)) et Charles Leclerc (Ferrari, 132 points). Daniel Ricciardo (Renault) se retrouve quant à lui juste au pied du podium avec 95 points, devant Sergio Pérez (Racing Point, 82 points) et George Russell (75 points). Malmené par son coéqupier, Valtteri Bottas, l'autre pilote Mercedes, n'est que neuvième aux côtés du Français Pierre Gasly (AlphaTauri, 27 points). A noter que Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari, a refusé de voter.