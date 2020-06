Selon le média italien Contro Copertina, Michael Schumacher, victime d'un très grave accident de ski en France en décembre 2013 et dont l'état de santé reste un vrai mystère, va être prochainement hospitalisé.

Un peu plus de six ans après le grave accident de ski de Michael Schumacher, l'état de santé du septuple champion du monde de F1 reste un secret bien gardé. Cependant, quelques informations sont parfois diffusées. Mercredi, Contro Copertina, la revue spécialisée dans le monde médical en Italie, annonce que l'ancien pilote Benetton, Ferrari et Mercedes sera bientôt hospitalisé, sans en dire davantage sur la date, ni le lieu. Cette opération, qui pourrait être menée par le professeur et cardiologue français Philippe Menasché, rentre dans le cadre de son traitement avec des cellules cardiaques souches.

"L'objectif de cette intervention est de régénérer son système nerveux", a confié le neurochirurgien Nicola Acciari, tout en précisant que l'ex-pilote allemand souffrait d'atrophie musculaire et d'ostéoporose. La légende de la F1, qui a définitivement arrêté sa carrière à l'issue de la saison 2012, a consulté le service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris en septembre 2019. Selon les informations du Parisien, à l'époque, Michael Schumacher aurait reçu "des perfusions de cellules souches qui sont diffusées dans l'organisme afin d'obtenir une action anti-inflammatoire systémique, c'est à dire dans tout l'organisme".

Malgré la communication vérouillée de la famille Schumacher, Felipe Massa avait donné des nouvelles de son ex-coéquipier chez Ferrari au micro de Fox Sport en mars. Le Brésilien évoquait notamment "une sitation difficile". "Je rêve et je prie chaque jour pour qu’il aille mieux, pour qu’il réapparaisse sur un circuit, affirmait-il. Surtout maintenant que son fils court..." Mick Schumacher, 21 ans, a été promu en Formule 2 l'an passé et rêve de rouler sur les traces légendaires de son père en F1.

