SAISON 2020 - Ce vendredi, et avant la reprise dimanche prochain en Autriche, Williams a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2020. L'écurie britannique, en quête d'un repreneur, a également perdu son sponsor titre, en passe de filer chez Mercedes.

A un peu plus d'une semaine du début officiel de la saison 2020, Williams a présenté ce vendredi sa nouvelle livrée. Et bien évidemment sans ROKiT, son désormais ex-sponsor titre, qui devrait très probablement filer du côté de chez Mercedes. Entièrement blanche et bleue, la nouvelle Williams reste fidèle à ses couleurs. Le côté rouge a disparu en même temps que son sponsor. En grande difficulté économique, l'écurie britannique est actuellement en quête d'un repreneur.

Formule 1 Résultats décevants et crise économique : Williams envisage de vendre son écurie 29/05/2020 À 10:22

Saison 2020 Leclerc, de retour sur les pistes : "Ça m'avait manqué !" IL Y A UN JOUR