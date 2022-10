Formule 1

Fous du Volant - "Le GP Explorer du Mans, un OVNI est arrivé sur la planète automobile"

Le week-end dernier au Mans s'est déroulé le GP Explorer, avec des monoplaces Formule 4, pour une course mettant aux prises des influenceurs sous l'égide de Squeezie, devant une foule de 40 000 personnes et une ambiance phénoménale sur le circuit Bugati. Mais aussi plus d'un million de followers sur les réseaux : pour nos Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, un phénomène est né.

00:03:22, il y a une heure