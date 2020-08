Ferrari, McLaren et Renault portent réclamation contre la sanction infligée à Racing Point

GRAND PRIX DU 70E ANNIVERSAIRE - Les écuries Ferrari, McLaren et Renault ont annoncé, vendredi soir, avoir porté réclamation contre la sanction infligée à Racing Point pour avoir copié des éléments techniques de la Mercedes 2019.

Le monde entier face à Racing Point. Les écuries Ferrari, McLaren et Renault ont annoncé vendredi soir avoir porté réclamation contre la sanction infligée à l'écurie Racing Point, accusée d'avoir purement et simplement copié certaines pièces installées dans ses monoplaces engagées dans la saison 2020 de Formule 1. L'écurie de Lance Stroll est accusée d'avoir directement copié des éléments de la Mercedes de la saison 2019.

"Nous sommes en mesure de confirmer que nous avons décidé de faire appel concernant la décision des commissaires techniques de la FIA concernant Racing Point", a fait savoir un porte-parole de la Scuderia Ferrari vendredi soir. L'écurie italienne, première de cordée, a été rejointe rapidement par McLaren, puis par Renault, à l'origine de la plainte de base visant Racing Point. L'écurie française, qui avait annoncé réfléchir à porter réclamation dans un premier temps, a logiquement rejoint le train en marche. L'écurie d'Enstone estime que la sanction n'est pas assez forte. Pour le moment, aucune autre écurie n'a porté réclamation.

Racing Point peut toujours utiliser ses écopes de frein

Vendredi, la décision des commissaires techniques de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait coûté à Racing Point 15 points au championnat du monde des constructeurs (7,5 points par voiture) et 400.000 euros d'amende (200.000 par voiture). Les écopes de frein visées par la plainte de Renault n'ont pas été déclarées illégales en elles-mêmes, ce qui permet à Racing Point de continuer à les utiliser.

Dans le cas précis des écopes de freins - une pièce importante pour leur refroidissement et pour l'aérodynamique des monoplaces - cette pratique était encore tolérée l'an passé mais elle ne l'est plus cette année, le règlement ayant évolué.

Cette perte de points chez Racing point permet à Renault de lui prendre sa 5e place au classement constructeurs. Mais ses pilotes Lance Stroll et Sergio Pérez vont garder les points qu'ils ont acquis depuis le début de la saison.

Avec AFP

