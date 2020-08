Leurre de gloire de Racing Point : 866 plans d'écopes bidons et un plagiat qui peut tuer la F1

GRAND PRIX DU 70E ANNIVERSAIRE - La sanction est tombée sur Racing Point, coupable d'utiliser des écopes de freins sur la RP20 qui ne sont pas de son invention. Qu'elle peut continuer d'utiliser. Ce qui ne règle rien et continue de faire peser la menace d'une implosion du paddock.

La Formule 1 au temps du plagiat éhonté, du mensonge perpétuel. Depuis février dernier, Racing Point ignorait de toute son arrogance l'agacement de ses concurrents dans le paddock devant sa "Mercedes rose", copie revendiquée de la Mercedes W10 de 2019. Son directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, déjà capable de louer les qualités du besogneux Lance Stroll - le fils du patron - jusqu'à l'hagiographe, considérait de tout son mépris la colère rivale comme un réflexe de battus. Selon lui, l'intelligence dans la conception d'une monoplace Formule 1 consistait à des raccourcis faciles. Sur la piste comme dans des bureaux d'études, qui n'en étaient pas. L'hiver dernier, les techniciens de l'écurie de Lawrence Stroll, dernière dans la succession de Jordan, Midland, Spyker et Force India, avaient passé leur temps à traduire en formes des photos de la Mercedes W10 reine de la saison 2019.

Play Icon WATCH "Pour Vettel, ça peut être la double peine" 00:02:53

Grand Prix du 70e anniversaire Essais libres 2 : Hamilton prend la main IL Y A 5 HEURES

Vendredi, la Fédération internationale de l'automobile a arrêté cette mascarade. Et encore, elle a laissé pour un moment encore une zone d'ombre sur une législation qui a besoin de clarté, et des plaignants sur leur faim. Renault avait mis en cause l'origine de la propriété intellectuelle des écopes de la RP20 dès le deuxième Grand Prix de la saison, à Spielberg, et renouvelé ses doutes au Hungaroring et à Silverstone. Le Losange se sentait bafoué dans son statut de constructeur global - châssis et moteur - et injustement concurrencé par un assembleur.

Le jugement, rendu vendredi matin 48 heures après le début de l'audience, mercredi à Silverstone, n'a calmé aucun mécontent. Et pour cause, il était insuffisamment précis dans le constat d'une "violation du processus de design en infraction avec le règlement". Sans dire, donc, à quel point les pièces de la Racing Point 2020 et la Mercedes de 2019 se ressemblaient. Plus surprenant, ledit "règlement" en question était le sportif... Avec des conséquences inattendues, faisant l'effet d'un écran de fumée, donnant l'impression qu'il ne fallait pas établir un lien direct entre Racing Point et Mercedes, sous peine d'ouvrir la boîte de Pandore. Un retrait de 15 points du Championnat du monde des constructeurs, une amende de 400.000 euros et de deux réprimandes seulement ? Et rien d'autre ? Non, visiblement. "Il n'est pas nécessaire de considérer une disqualification comme motif, ce qui serait normalement le cas pour une infraction technique", ont justifié les commissaires de la FIA…

20% du temps des aérodynamiciens !

Plus étonnant, ils sont allés jusqu'à partager les torts en trouvant des circonstances atténuantes à Racing Point, au premier rang desquelles le changement des "pièces listées", c’est-à-dire les pièces qu'une écurie doit fabriquer pour avoir le statut de constructeur. Si par exemple une équipe pouvait acheter des écopes de freins à un autre constructeur du paddock en 2019, elle devait les dessiner elle-même en 2020. Les experts de la FIA mettent ainsi en lumière "l'absence de guide ou de clarification" dans la transition (de 2019 à 2020) "de sorte de la gérer dans l'esprit et la lettre du règlement." Ils admettent aussi un "manque d'attention" de la part du personnel qui avait inspecté la RP20 en mars dernier (à Melbourne).

En outre, le rapport insiste sur le fait que "la méthode de création des écopes de la RP20 a augmenté l'avantage sportif potentiel de Racing Point en lui permettant d'allouer un large éventail de ressources à d'autres efforts de design, au contraire des efforts de détails qu'il aurait été nécessaire de faire pour reproduire les écopes de la Mercedes dans le design original de la W10." En clair, Racing Point a effectivement gagné un temps précieux en ne dessinant pas ses propres pièces, et a pu consacrer du temps - et de l'argent - pour faire autre chose. Et le gain n'est pas négligeable. Cyril Abiteboul a révélé que le dessin des écopes monopolisait 20% du temps des aérodynamiciens dans son équipe, Renault.

Sans surprise, Otmar Szafnauer s'est félicité que la RP20 soit "complètement légale d'un point de vue technique", rappelant même "pouvoir continuer à utiliser ses freins" parce que le règlement sportif l'autorise. Ce qui est vrai. "Nous sommes 100% à l'aise dans notre position, a assuré Toto Wolff, directeur d'équipe de Mercedes. Nous avons lu, relu maintes fois le règlement. Le verdict d'aujourd'hui est extrêmement compliqué. Il débouche sur une interprétation nouvelle. Nouvelle pour nous tous. Nous avons apporté certaines données en 2019 qui sont totalement dans les règles."

Play Icon WATCH "Red Bull est un endroit où il ne fait pas bon être en faiblesse" 00:08:06

"C'est de la foutaise !"

Dans le processus de design, la RP20 devait se conformer au règlement technique au 1er janvier 2020, et à partir de cette date ne recevoir aucun aide de Mercedes. Ce qui a ouvert une question sur une coopération entre les deux équipes en date du 6 janvier, mentionnée dans le rapport de la FIA. Qui fait état d'au moins dix échanges de données CAD (computer aided design). Ce à quoi Wolff a répondu : "Le 6 janvier n'a aucun effet dans aucune action que ce soit car l'ensemble (des données) a été transmis bien plus tôt. Racing Point et nous-mêmes partageons l'opinion d'être dans les règles."

Il ne fallait pas s'attendre à autre chose : la faiblesse des explications de la FIA et l'insuffisance des sanctions a fait vivement réagir. "Ils ont dit qu'ils avaient copié la voiture à partir de photos. Le document de la FIA montre que c'est de la foutaise, a pesté Zak Brown, le directeur général de McLaren racing, en conférence de presse. Il faut donc se demander quelles autres pièces de la voiture avec."

Sans s'embarrasser, Otmar Szafnauer avait prétendu que Racing Point avait produit 866 dessins d'écopes pour aboutir au modèle actuel. Vendredi après-midi, la FIA l'a désavoué dans des termes selon lesquels le dessin des écopes n'était pas le fait de Racing Point. "Nous devons étudier si la sanction est assez sévère, a déclaré Mattia Binotto, le directeur d'équipe de Ferrari, à Speedweek. Heureusement, nous avons du temps pour ça. Le document mentionne un nombre de points critiques, comme le design." Étant donné la complexité du cas, chaque équipe va avoir une journée complète pour faire appel.

Cascades d'appels et réclamations en vue

La dérive à laquelle Racing Point s'est prêté a au moins posé la question de la direction que la Formule 1 doit prendre dans les années à avenir en matière de mutualisation des pièces, car un équipe comme Haas a rejoint le peloton en 2016 sur la base d'une large collaboration avec Ferrari, le temps de prendre progressivement en charge le dessin et la fabrication de ses propres pièces. Ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Mais cette question paraît déjà tranchée. Nikolas Tombazis, ex-designer chez Ferrari et aujourd'hui en charge des monoplaces à la FIA, a annoncé son intention d'interdire toute copie massive à compter de 2021. Si cette promesse devient effective, Racing Point va revoir l'aéro de sa monoplace dans un contexte de restrictions de développement sévères. Pour réduire à tout prix les budgets cette année, les équipes ont décidé de limiter les changements sur les voitures de 2020 à 2021, sur la base de jetons de développement. Et Racing Point n'en aura sûrement pas assez.

Play Icon WATCH "Ce fameux point du meilleur tour ne produit ni spectacle ni dépassement" 00:05:58

"Content de la conclusion" des commissaires de la FIA, Cyril Abiteboul, directeur d'équipe de Renault, espère que les plagiats type Racing Point seront vite interdits, de sorte de pouvoir justifier la présence d'un constructeur en Formule 1 pour l'innovation propre. Cependant, le fait que le règlement sportif autorise Racing Point à continuer d'utiliser des pièces copiées ne le satisfait pas. En plus de la possibilité d'interjeter appel à propos des sanctions infligées à l'écurie, le manager français envisage de poser une nouvelle réclamation sur la légalité des RP20 à l'arrivé du Grand Prix du 70e anniversaire, dimanche.

"Ils sont très énervés chez Racing Point", souffle Toto Wolff. Le retrait de 15 points passe mal, il a fait perdre encore une place Constructeurs à RP (5e derrière Renault), et sous son air impassible Otmar Szafnauer pense à contre-attaquer. Jusqu'à prétendre faire appel dans la sanction.

Grand Prix du 70e anniversaire Essais libres 1 : Mercedes garde une longueur d'avance IL Y A 9 HEURES