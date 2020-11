Il s’est présenté à l’Autodrome Enzo et Dino Ferrari avec un casque orné de six étoiles, comme le nombre de ses titres mondiaux. Lewis Hamilton n’a pas poussé le vice d’en dessiner une 7e, malgré une nouvelle récompense suprême qui lui tend les bras après sa 9e victoire de la saison, ce dimanche à Imola, et une année à écraser la concurrence. Bien aidé, il est vrai, par une SF1000 mal née et des monoplaces Red Bull pas assez fiables pour bousculer l’ordre établi depuis l’ère hybride (5 abandons en 2020 dont celui de Max Verstappen aujourd’hui, qui peut faire une croix sur le titre des pilotes).