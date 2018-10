Nouvelle erreur de pilotage de Vettel, Hamilton fonce vers le titre

Terrible départ pour Sebastian Vettel à Austin. L'Allemand de Ferrari s'est accroché avec l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et retrouvé relégué en deuxième partie de peloton dès le premier tour du Grand Prix des Etats-Unis dimanche. Le leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui sera sacré à l'issue de la course s'il inscrit huit points de plus que Vettel, est deuxième, dépassé par le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) au premier virage.

