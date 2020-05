Le calendrier bouleversé ? Le Grand Prix des Pays-Bas est purement annulé

GRAND PRIX DES PAYS-BAS - Initialement prévu le 3 mai mais reporté, le GP des Pays-Bas a été officiellement annulé ce jeudi. L'evènement n'aura pas lieu en 2020, précise la Formule 1 sur son compte Twitter. De quoi remettre un peu plus en cause le calendrier complet de la saison ?

Le circuit de Zandvoort (Pays-Bas) va encore devoir attendre, trente-cinq ans après les derniers tours de roue. Prévu pour cette saison au calendrier de la F1, son grand retour est reporte d'un an. Ce jeudi, les organisateurs de l'épreuve ont confirmé l'annulation du GP en raison de la pandémie de Covid-19. "Nous étions totalement prêts pour cette première course et nous le sommes toujours", a assuré Jan Lammers, directeur du Grand Prix, forcément déçu de devoir annoncer la triste nouvelle.

"Je l'ai attendu avec impatience pendant 35 ans, donc je peux attendre encore un an", a ajouté ce dernier. Il a également été précisé que les billets valables pour cette édition 2020 resteraient valables pour la prochaine. Pour la F1, c'est bien entendu un nouveau coup dur en vue de la refonte du calendrier, dont les contours ont récemment été officialisés. L'objectif reste celui de démarrer la saison en Autriche au mois de juillet.

Concernant l'hypothèse des deux GP à Silverstone, ils pourraient finalement se tenir en août. "Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet, précisait le mois dernier le patron de la F1 Chase Carey. En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi." Le Grand Prix de France, lui, a d'ores et déjà été annulé.

