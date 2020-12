En moins de quatre virages, dimanche à Sakhir, Charles Leclerc a dilapidé tout le crédit d'une belle deuxième ligne en qualification, et perdu tout espoir de terminer 2020 à une quatrième place qui reviendra au vainqueur Sergio Pérez (Racing Point) ou à Daniel Ricciardo (Renault). Avec 98 points à son actif contre 125 à "Checo" et 112 à l'Australien, le Monégasque ne peut plus prétendre à cette distinction qui l'avait propulsé dans une autre dimension l'année dernière. Vu la saison traversée par la Scuderia, cela aurait été une réussite notable au milieu de tant de revers.

Charles Leclerc pensait s'être assagi, et il faudra repasser plus tard pour en convenir. Terriblement fautif à Spielberg en début de saison, lorsqu'il avait proprement tamponné dans le premier tour, le natif de Monte-Carlo s'était attiré les critiques de son coéquipier, Sebastian Vettel, pas plus tard que dimanche dernier, lorsqu'il avait glissé avec un certain culot sa SF1000 à l'intérieur du virage n°1, au premier tour.

Le pilote de la Principauté aime ce genre de situation mais il en a clairement abusé dimanche en se jetant beaucoup trop tard à la corde du virage n°4, à côté de Max Verstappen (Red Bull) et Sergio Pérez (Racing Point). Ce qui lui a couté son cinquième abandon de la saison, sans parler de celui du Néerlandais. Et on sait le bonheur qu'a eu le Mexicain de pouvoir repartir.

Couvert pas Binotto

"C'est sûr que s'il y en a un qui a fait une faute, c'est moi, a reconnu Charles Leclerc, au micro de Canal+. Très honnêtement, je ne pense pas avoir fait une grande erreur. J'étais à côté de Max. J'ai essayé de freiner un petit plus tard que lui. Quand j'ai vu qu'il se rebattait pour se mettre derrière Valtteri, c'était déjà trop tard pour ralentir la voiture." Dans cet inventaire, il négligé Sergio Pérez. "Il était devant moi, je m'attendais à ce qu'il reste à l'extérieur de Valtteri, mais ça n'est pas arrivé car il a freiné un peu plus tôt que Valtteri, et il a tourné vers l'intérieur du virage", a-t-il argumenté.

Leclerc ne pense pas avoir fait une "grande erreur", mais Verstappen en a jugé différemment. Et sévèrement même, en se demandant pourquoi son collègue avait tellement eu besoin d'être agressif si tôt dans la course. "Pourquoi a-t-il pensé qu'il pouvait freiner si tard ?", s'est-il demandé.

Pour finir, Charles Leclerc a été désavoué par les commissaires de la seizième manche du Mondial. Pour sa responsabilité, il sera rétrogradé de trois places sur la grille de départ du dernier Grand Prix de la saison, dimanche à Abou Dabi.

"Je ne veux blâmer personne d'autre, et si quelqu'un est à blâmer c'est moi", a-t-il redit, et son patron ne s'en est pas offusqué. Mattia Binotto, qui avait loué son "talent sensationnel" samedi après son quatrième temps obtenu sur une unique tentative unique, a tenu à relativiser les choses.

"Les commissaires ont enquêté sur l'incident et ont imposé une pénalité de trois places de grille à Charles pour la prochaine course, ce qui clôt la discussion sur les raisons et les torts", a coupé le directeur d'équipe.

Charles Leclerc (Ferrari) au Grand Prix de Sakhir 2020 Crédit: Getty Images

Cinquième résultat blanc

Néanmoins, 2020 pourrait être la première saison sans pilote de Maranello dans le top 5 final depuis la 6e place de Kimi Räikkönen en 2011. Et surtout valider la pire saison de Ferrari - l'année de son 1000e Grand Prix - depuis sa 10e place au championnat du monde Constructeurs en 1980. Pour éviter ce camouflet, il faudra un miracle : un doublé sans que Renault n'inscrive plus de deux points. En effet, dimanche, Sebastian Vettel, avec sa douzième place, n'a pu empêcher la Scuderia de repartir sans point pour la cinquième fois de cette campagne 2020, après Spielberg 2 (double abandon), Spa-Francorchamps et Monza.

"J'ai vraiment galéré pour faire un bon résultat, a avoué le futur pilote Aston Martin. J'ai plus défendu qu'attaqué aujourd'hui. Même à la fin, avec mon léger avantage pneumatique, ce n'était pas facile du tout. Pour moi, ce fut une course ennuyeuse. Nous avons essayé de rallonger le premier relai puis prendre des 'dur'. A partir de là, j'ai pris soin de mes pneus et piloté avec sensibilité, mais je ne pense pas que cela a fait une grande différence."

De cette journée à Sakhir, Mattia Binotto a au moins relevé le titre de Mick Schumacher en Formule 2, complété par les deuxième et quatrième places au championnat de deux autres membres de la Ferrari Driver Academy, Callum Ilott et Robert Shwartzman. Sans compter le titre en Formule Régionale de Gianluca Petecof devant Arthur Leclerc, frère de Charles Leclerc. "Sur 91 courses en F2, F3, Formule Régionale et F4, nos garçons ont conquis 20 victoires et 59 podiums."

En récompense, Mick Schumacher, Callum Ilott et Robert Shwartzman participeront aux tests réservés aux jeunes pilotes le 15 décembre à Abou Dabi. Mais on sait que seul Schumacher aura un poste de titulaire en Formule 1 en 2021, chez Haas.

