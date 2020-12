Toto Wolff avait lancé un avertissement à son équipe, vendredi soir, estimant Max Verstappen plus rapide que ses Mercedes. Le directeur de l'équipe septuple championne du monde n'était pas satisfait du rythme des W11 lors des simulation de relais de course, à juste titre. Mais George Russell, remplaçant de Lewis Hamilton ce week-end pour cause de mise en quarantaine suite à un test positif au Covid-19 lundi, avait quand même signé le meilleur temps des deux séances d'essais libres.

Samedi, Mercedes a donc du sonner l'alerte suite au meilleur chrono du Néerlandais de Red Bull lors du dernier entraînement, en nocturne. En 54"064, le pilote de la RB16 n°33 a devancé Valtteri Bottas de 0"206, et les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault) de respectivement 0"363 et 0"389. Bref, on est peut-en train d'assister à un retournement de situation car l'équipe Mercedes avait avoué vendredi ses difficultés à régler ses monoplaces, qui n'apprécient d'ordinaire pas trop les virages lents. Or, la version courte du circuit de Sakhir (3,547) présente une section avec deux passages tortueux mettant les bolides sur le fil du rasoir.

Ferrari pas au mieux

En lice pour sa première pole position de la saison, Max Verstappen peut donc être considérer comme le nouveau favori pour l'obtention de la 16e pole position 2020, avec une bonne marge sur Valtteri Bottas vu la difficulté à combler un écart de 0"2 sur un temps au tour de moins d'une minute.

Et puis, c'est l'agréable surprise, Pierre Gasly (AlphaTauri) a rappelé à tout le monde qu'il aime l'endroit, à défaut du tracé en lui-même, qui ne comporte selon lui réellement que quatre virages. En 2018, il avait signé un Top 4 sur une Toro Rosso, et il semble reparti pour faire un gros coup vu l'état de dispersion des gros bras. Esteban Ocon (Renault) auteur du quatrième temps, Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Red Bull) et George Russell (Mercedes), si en forme vendredi, sont en effet rejetés au cinquième, sixième et septième rangs, suivant des écarts conséquents s'étalant de 0"542 à 0"600.

Sergio Pérez, Lance Stroll (Racing Point) et Carlos Sainz (McLaren) derniers admis dans le Top 10, la séance de qualification qui s'annonce chaotique avec des voitures espacées en moyenne de 2"5 au plus fort du trafic en Q1, va aussi être l'ultime chance de Ferrari de relever la tête. Comme Max Verstappen, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont subi chacun un tête-à-queue mais ils n'ont pas, au contraire du Batave, brillé avec leurs 13e et 15e temps. Avant même la fin de la séance, la Scuderia a confirmé son état de fébrilité en annonçant un changement de moteur pour l'Allemand. Une mesure de précaution prise suite au problème d'arbre de transmission sur la monoplace du Monégasque vendredi.

