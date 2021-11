Formule 1

Casque arc-en-ciel, kilt et monoplace noire : quand Lewis Hamilton prend position

GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE - Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton est un personnage public engagé. De la couleur et du design de son matériel à ses tenues, en passant par des actions plus concrètes, voici des prises de position d’Hamilton, qui arborait un casque arc-en-ciel lors du précédent Grand Prix au Qatar et prévoit de le conserver pour la pénultième manche du championnat.

