L'Arabie Saoudite démarre une course contre le temps.. Ce Grand Prix, prévu le 5 décembre, se déroulera en nocturne et devrait être l'avant-dernière de la saison 2021 de F1, qui en comprendra en tout 22, un record en dépit de la pandémie de Covid-19. Les autorités saoudiennes se sont lancées dans "une course contre la montre" pour achever tous les préparatifs de l'épreuve à temps, a déclaré à l'AFP un responsable du comité d'organisation, qui a requis l'anonymat, précisant que des travaux se poursuivaient "24 heures sur 24" sur le site, où des grues sont présentes et des immeubles sont encore en construction.

Pourquoi les 100 victoires d'Hamilton ne sont pas usurpées

En dépit de la crise sanitaire, le Grand Prix suscite une "forte demande de billets", a assuré le chef de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto, le prince Khalid bin Sultan, lors d'une visite du site pour les médias en début de semaine à Jeddah, la grande ville côtière de l'ouest. Le Grand Prix de F1 d'Arabie Saoudite se déroulera sur le circuit urbain le plus rapide de la discipline, avec une vitesse moyenne qui pourrait atteindre les 250 km/h, selon ses organisateurs. Le circuit d'une longueur de 6.175 km, avec notamment 27 virages, sera par ailleurs le deuxième plus long dans le calendrier de F1.

Grand Prix d'Arabie Saoudite Deuxième circuit le plus long, 27 virages : Le tracé de Djeddah est dévoilé 18/03/2021 À 10:53

Les critiques des organisations de défense des droits humains

Suivant la voie de ses voisins du Golfe, les Emirats arabes unis ou le Qatar, l'Arabie Saoudite a multiplié les grands événements sportifs ces dernières années, avec la volonté de développer le secteur du divertissement et d'améliorer son image, ternie par les critiques sur les violations des droits humains. Le royaume ultra-conservateur accueille déjà le rallye Dakar et des courses de Formule E (monoplaces électriques). Côté football, la Supercoupe d'Italie ainsi que la Supercoupe d'Espagne ont également été organisées dans le pays, respectivement en 2019 et 2020.

Les organisations de défense des droits humains critiquent régulièrement la tenue de ces événements sportifs d'ampleur en Arabie saoudite, destinés selon elles à "blanchir" l'image du royaume qui mène une répression implacable contre les voix critiques.

Grand Prix de Russie "Sainz dit qu'il n'est pas le nouveau Barrichello, il faut lui reconnaître une force de caractère" IL Y A 19 HEURES