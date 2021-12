Formule 1

FORMULE 1 - "Une série et plus tout à fait du sport : c'était la F1 version Netflix à Djeddah"

FORMULE 1 - Le face-à-face entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a tenu toutes ses promesses le week-end dernier en Arabie Saoudite. Les pilotes Red Bull et Mercedes se sont rendus coup pour coup au cours d'un Grand Prix aux allures de série Netflix. Avec Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, les Fous du Volant reviennent sur ce nouvel épisode du duel phare de cette saison.

00:04:17, il y a une heure