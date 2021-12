Les essais libres 2 du Grand Prix d'Arabie saoudite ne sont pas allés à leur terme des 60 minutes, vendredi à Djeddah. Alors qu'il restait moins de cinq minutes dans cette séance de travail nocturne sur le nouveau circuit urbain du Championnat du monde, Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari dans l'un des nombreux virages rapides, le n°22, et a tapé un mur de protection sans presque être ralenti. Secoué par le choc, il a pu rapidement donner des nouvelles rassurantes de l'épave de sa SF21 n°16 avant d'en sortir par ses propres moyens pour rejoindre la voiture médicale, qui l'a conduit au centre médical du circuit.

Etant donné les délais imposés par la réparation complète du mur qui a parfaitement amorti la collision, la session n'a pu repartir. A cet instant, les 20 pilotes du Mondial 2021 terminaient leurs roulages axés sur les relais de simulations de course et c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui apparaissaient au sommet de la hiérarchie avec un chrono de 1'29"018, plus rapide que son propre meilleur temps absolu réussi lors du premier entraînement.

Plus d'infos à suivre...

