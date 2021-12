Du rififi entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) à Djeddah. Dimanche, sur le circuit du Grand Prix d'Arabie saoudite, le Néerlandais était en pole position à l'occasion du 2e départ, au 15e des 50 tours au programme mais, débordé au coup d'envoi, il a coupé le premier virage pour rester devant son rival britannique dans la course au titre.

Ad

Grand Prix d'Arabie Saoudite La course EN DIRECT : premier drapeau rouge, Verstappen repartira en tête IL Y A UNE HEURE

Profitant d'un curieux ralentissement de Lewis Hamilton dans le virage n°1, Esteban Ocon (Alpine) a pris la deuxième place. Quelques secondes plus tard, Sergio Pérez (Red Bull) partait en tête-à-queue, heurtant par Charles Leclerc (Ferrari), coincé contre le mur. Le crash de Nikita Mazepin (Haas) dans George Russell (Williams) a fini de convaincre la direction de course d'arrêter la course une seconde fois.

Grand Prix d'Arabie Saoudite Hamilton impeccable au départ, Bottas en couverture devant Verstappen IL Y A 2 HEURES