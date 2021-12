Vous l'avez rêvé, ils l'ont fait. Si sur la piste, il y aura beaucoup à dire sur la course à Jeddah pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, sur le plan comptable au Championnat du monde des pilotes, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont donné ce que tout le monde attendait. Avec 369,5 points chacun, il débuteront la course à Abou Dabi, la dernière de la saison, à égalité parfaite.

Un fait jamais vu dans l'histoire de la Formule 1 et qui va conférer à la course émiratie un caractère historique, quoiqu'il arrive. Voici les scénarios qui sacreront l'un ou l'autre des deux pilotes. Vous noterez que Verstappen garde un maigre avantage grâce à ses neuf victoires contre huit cette saison à Hamilton. En effet, si l'égalité devait être maintenue à l'issue de l'ultime course, c'est lui qui serait sacré champion du monde 2021 de Formule 1.

Lewis Hamilton sacré, si...

Il termine devant Max Verstappen à l'une des huit premières places.

Il termine 9e et que Max Verstappen termine 10e, mais sans obtenir le point du meilleur tour.

Il termine 10e et Max Verstappen hors des points.

Max Verstappen sacré, si...

Il termine devant Lewis Hamilton à n'importe quelle position.

Il termine 10e avec le point du meilleur tour et que Lewis Hamilton ne finit pas mieux que 9e.

Les deux pilotes ne terminent pas la course ou l'achèvent hors des points.

