Formule 1

F1 - 29 points de retard au championnat : "Hamilton a déjà pris tous ses jokers cette saison"

GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE - Début de saison catastrophique de Lewis Hamilton et Mercedes. Le septuple champion du monde n’y arrive pas avec la W13 et même dépassé par la Haas de Magnussen, impossible pour lui à retenir. Avec 29 points de retard sur Leclerc au classement Pilotes, est-ce déjà trop tard pour Lewis dans la course au titre ? Eléments de réponses dans les Fous du Volant.

00:09:53, il y a une heure