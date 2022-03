Formule 1

F1 - Djeddah - Un Grand Prix, deux vainqueurs : Duel lancé entre Verstappen et Leclerc

GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE – Un Grand Prix, un vainqueur et un grand gagnant. Le nouveau duel entre Leclerc et Verstappen tourne pour l’instant à l’avantage du Monégasque après deux courses. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur cette nouvelle confrontation à Djeddah. Les deux pilotes se sont beaucoup amusés et prennent du plaisir à s’affronter avec respect. Cela peut-il durer ?

00:09:35, il y a 2 heures