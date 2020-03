Les fans de sport devront faire leur deuil : il n'y aura pas non plus de Formule 1 ce week-end. La catégorie reine du sport automobile, comme bien d'autres sports avant elle, a été touchée en plein cœur également par la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du coronavirus Covid-19 avec l'annulation du Grand Prix d'Australie, actée vendredi par les dirigeants de la Formule 1, la FIA et les organisateurs du GP, l'Australian Grand Prix Corporation. Le début du Championnat du monde 2020 se fera à Bahreïn la semaine prochaine à huis-clos, sauf nouveau tremblement de terre d'ici-là.

La course d'ouverture de la saison de Formule 1 devait se tenir ce dimanche sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne. Les festivités devaient débuter dès ce vendredi avec les premiers essais libres. Hors, la réunion tenue en Australie entre la F1, la FIA et les teams principaux de neuf des dix écuries du plateau, a été décisive au moment de faire un choix, celui de la raison et de la prévention. Organisé en urgence après le retrait de l'écurie McLaren, suite au test positif d'un de ses membres, ce meeting a permis à tout le monde d'aller dans le même sens. C'est le message passé par la Scuderia Ferrari dans un communiqué officiel.

Une annulation du Grand Prix était dans l'air du temps aux antipodes après les informations sorties par la BBC et Sky Sports sur une possible annulation du week-end, jeudi après-midi. En France, le quotidien L'Equipe avait également annoncé qu'un report allait être décidé. Vendredi matin, l'intervention publique de Daniel Andrews, le premier ministre de l'état de Victoria, pour annoncer un GP à huis clos, avait également mis le doute sur la tenue de la course. Présents en nombre devant les grilles d'entrées de l'Albert Park, les spectateurs n'ont pas eu accès à l'enceinte.