Sebastian Vettel (Ferrari) "pas satisfait à 100"

Sebastian Vettel n'a pas vraiment de quoi se plaindre de son week-end dans les reliefs de Styrie. Il l'achève avec une place retrouvée de numéro 1 mondial, pour un point devant Lewis Hamilton (Mercedes). Fort d'une troisième place suffisante pour couvrir le retard qu'il accusait sur le Britannique, contraint à l'abandon sur panne technique.

Qualifié troisième temps, déclassé de trois rangs sur la grille de départ, l'Allemand a capitalisé sur le retrait de Valtteri Bottas (Mercedes) et deux dépassements opérés sur Daniel Ricciardo (Red Bull), en difficultés pneumatiques, et Lewis Hamilton avant son abandon. Sans compter les combats des deux premiers tours avec les Haas de Kevin Magnussen et Romain Grosjean pour effacer les pertes du premier virage.

"De bons progrès depuis le Grand Prix d'Espagne"

"Nous avons fait du bon travail et une bonne course", a jugé le quadruple champion du monde. "J'ai eu un très bon départ, mais dans le premier virage, les choses sont devenues un peu compliquées. J'ai essayé de récupérer, mais il n'y avait pas de place et j'ai perdu quelques positions dans le virage n°3. A partir de là, j'ai dû me battre avec Renault et Haas et j'ai perdu du temps. Cependant, la voiture était très bonne, nous avions un très bon rythme et nous n'avions pas de problèmes avec les pneus. Ce qui prouve une fois de plus que nous avons fait de bons progrès depuis le Grand Prix d'Espagne."

"Évidemment, je suis satisfait des points que nous avons obtenus et du podium, mais je ne suis pas satisfait à 100%, parce que je pense qu'il y aurait pu avoir plus de choses à saisir, si je n'avais pas eu la pénalité. Nous étions les seules voitures qui pouvaient être au niveau avec Mercedes en terme de rythme, mais en fin de compte, nous avons fait preuve de plus de constance", a conclu l'Allemand.