Ferrari avait pris deux décisions à son désavantage, comme un désaveu au Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche dernier, et la tension avait été palpable entre la Scuderia et Charles Leclerc à l'arrivée. Mais, fidèle à lui-même, le Monégasque a voulu tourner la page de ce passé dont il ne pourra rien changer, si ce n'est le traitement qu'il pourra recevoir de son management, à l'avenir.

Vendredi à Spielberg, site du Grand Prix d'Autriche, l'ex-leader du championnat du monde, rétrogradé à la troisième place par une série de mauvais résultats en raison de pannes techniques ou loupés stratégiques, a assuré qu'il avançait toujours main dans la main avec la Scuderia, loin des bruits de paddock faisant échos d'une fracture.

"On en a parlé, a confié le Monégasque à Canal+. Après, il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire, et je pense que de mon côté on aurait pu en faire de meilleures, puisque clairement j'étais premier et j'ai fini quatrième. Encore une fois, on a eu ces discussion en interne. J'appuie sur le fait qu'il n'y a absolument aucun problème dans le team, car j'ai vu pas mal de rumeurs sortir ces derniers jours. Malheureusement, c'est la situation qui est un peu compliquée à gérer, parce que quand on a des moments difficiles, il y a toujours des personnes qui essaient d'utiliser ce moment pour créer des tensions à l'extérieur et ce n'est vraiment pas le cas. On est un team uni et on le saura jusqu'à la fin. Oui, ça n'a pas été facile les cinq derniers courses de mon côté mais on restera uni."

Le natif de Monte-Carlo a par ailleurs avoué avoir reçu un soutien fort de son directeur d'équipe, Mattia Binotto, en cause dans la gestion catastrophique de sa course au retour de Silverstone. "Il est venu à Monaco car les cinq dernières courses se sont mal passées pour moi, a-t-il précisé au média néerlandais. Il vient souvent, mais cette fois il est venu parce que les choses tournent mal depuis un certain temps."

Après deux victoires lors des trois premières courses, Charles Leclerc a marqué le pas en voyant les pilotes Red Bull gagner six fois de suite (cinq fois pour son rival Max Verstappen) et son coéquipier Carlos Sainz remporter sa première victoire en Formule 1 à Silverstone. Tout cela malgré un total de six pole positions en dix épreuves.

