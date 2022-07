La déclaration émane d'Helmut Marko un brin taquin. Le conseiller spécial de Red Bull Racing a livré un résumé somme toute juste de la course sprint du Grand Prix d'Autriche, qui a vu samedi son pilote Max Verstappen mener les 23 tours sans avoir à s'inquiéter des Ferrari, à part la première boucle. Car leurs pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont passé les sept premiers tours à s'attaquer sans relâche. Et quand leur différend fut réglé, la RB18 frappée du n°1 avait pris la poudre d'escampette depuis longtemps.

"Le départ a été un peu critique, mais ça allait, a déclaré le conseiller spécial de l'écurie, âgé de 79 ans, à la chaîne ORF. Puis les Ferrari se sont rapprochées dans les deux longues lignes droites. Dieu merci, elles se sont battues entre elles et cela a donné à Max une avance facile de deux secondes. Nous l'avons simplement gérée. Nous l'acceptons avec gratitude !"

C'était facile, et le principal intéressé n'a d'ailleurs pas eu à ajouter grand-chose dans son discours d'après course. "Ça fait du bien de ramener à la maison la victoire du Sprint ici au Red Bull Ring, a dit le n°1 mondial, désormais posté 38 points devant son coéquipier Sergio Pérez, classé cinquième, et 44 devant Charles Leclerc (Ferrari), deuxième. Les deux premiers tours étaient importants pour moi pour creuser un écart. A partir de là, il s'agissait de maintenir le rythme."

Quatre dépassements dans le premier tour

"La course Sprint ne donne bien sûr pas une image complète avant la course, mais en ce qui concerne le rythme, c'est proche entre nous et Ferrari, a-t-il observé. Je m'attends toujours à ce que ce soit une bataille difficile, nous aurons également les pneus 'dur', il sera donc intéressant de voir comment ils se comporteront pendant la course. Il va être très important de faire de bons choix stratégiques."

Sanctionné de la perte de ses chronos en Q3 et du bénéfice de son dernier tour en Q2, pour un hors-piste interdit par la FIA, Sergio Pérez a doublé sept concurrents pour revenir dans le top 5 (Alonso n'a pas pris le départ), dont quatre dans le premier tour. Tout ça en 23 tours. "Ce fut une bonne course et une bonne remontée !, a réagi "Checo". J'ai pris un bon départ et j'ai évité les ennuis, c'était délicat avec Lewis [Hamilton] et beaucoup de gens côte à côte dans le virage n°3. Nous avons tiré le meilleur parti de ce sprint."

Max Verstappen lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche

"Ça va être une course fascinante"

"Une fois que j'ai dépassé tout le monde, George Russell était un peu loin à rattraper, j'aurais aimé revenir en P4 mais je pourrai me battre en partant de la cinquième place, a-t-il ajouté. Il y a des leçons que nous pouvons tirer de la course Sprint pour nous assurer d'être sur le podium dimanche. La patience sera de mise.

"La pénalité a été difficile pour Checo mais il a fait un premier tour incroyable, a souligné Christian Horner, le directeur d'équipe de Red Bull. P5, ce n'est qu'une place au-delà de ce que nous pensions possible. Ça va être une course fascinante : les Ferrari sont rapides, donc nous aurons besoin d'un autre bon départ, d'un bon premier tour et de baisser la tête. Le soutien que nous avons eu ici en Autriche au Red Bull Ring a été incroyable, pour l'équipe et pour Max en particulier de l'armée orange. Partout dans le monde, les fans ont été fantastiques, mais c'est génial de courir à la maison et cela nous prépare pour une course passionnante."

