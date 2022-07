Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe d'Alfa Romeo Racing, a donné de de plus amples explications samedi matin sur les circonstances de l'accident spectaculaire de Guanyu Zhou à Silverstone , dimanche dernier. Au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, la dixième manche du Mondial, le débutant avait effectué une longue glissage en tonneau suite à un contact avec George Russell (Mercedes).

La tête à l'envers pendant d'interminables secondes, le Chinois avait été sauvé par le bouclier de protection de cockpit - "halo" -, et uniquement cela. Car l'arceau de sécurité qui surplombe toute monoplace de Formule 1 à l'arrière de la cellule de survie, avait cédé dans le premier impact. Et donc pas rempli son rôle essentiel.

"On est toujours sur une investigation (menée par la FIA) pour comprendre ce qui s'est passé. Comme dans tous les gros crashs, on a une bonne collaboration avec la FIA. C'est comme ça qu'on améliore la sécurité après chaque accident, pour voir ce qui s'est passé, bien ou mal. Ce qui est à peu près clair, c'est que l'impact qu'on a eu est deux fois la norme imposée lors du crash test. On a fait une tranchée dans le tarmac de cinq centimètres de profondeur avec l'arceau de sécurité. A un moment, il n'y a pas de limite qui ne soit pas atteignable."

"Il faut comprendre ce qui se serait passé si l'arceau n'avait pas fait fusible à un moment donné. Je pense qu'on aurait plus détruit la coque. On aurait peut-être eu une fuite d'essence, par exemple, et que cela aurait été certainement pire. Il ne faut pas tirer de conclusion hâtives là-dessus. Il faut remercier les normes de sécurité en place, parce qu'après un si gros crash on s'en sort avec juste des dommages matériels, parce que Zhou n'avait même pas un ongle cassé. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi."

Fred Vasseur a précisé qu'il n'y aurait probablement rien à récupérer de l'épave n°24 accidentée.

