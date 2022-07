Une immense frayeur que l'on n'avait plus connue depuis longtemps. Dimanche à Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne a été stoppé dans le deuxième tour, après un accident qui a entraîné l'abandon de plusieurs pilotes au cœurs du peloton, dans une scène à la fois spectaculaire et effrayante.

Alors que Max Verstappen (Red Bull) venait de prendre un meilleur départ et virer en tête devant le poleman Carlos Sainz (Ferrari), un accrochage a éliminé cinq voitures en milieu de peloton. Un accrochage a conduit à une réaction en chaine dangereux. Alors que Pierre Gasly (AlphaTauri) tenait de conserver sa position entre George Russell (Mercedes) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo), un contact entre la roue avant de la voiture du Français a déséquilibré la machine allemande de l'Anglais, qui a rebondi dans l'Alfa Romeo.

"Zhou va bien"

La monoplace du débutant chinois a immédiatement décollé et s'est retournée pour filer à grande vitesse dans le mur de protection, et est passée par-dessus avant d'être arrêtée par des grillages.

"Zhou va bien", a indiqué Alfa Romeo à Vallteri Bottas, l'autre pilote de l'écurie italienne.

Située derrière Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) a provoqué un second accident en percutant la Williams d'Alexander Albon, qui a fini sa course dans l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda et l'Alpine d'Esteban Ocon.

La direction de course a stoppé la course dans la deuxième tour et a indiqué que Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Alexander Albon (Williams) ont été transportés au centre médical du circuit et sont "conscients". Beat Zender, directeur sportif chez Alfa Romeo, a ajouté que Zhou n'avait "aucune fracture". Ce message a fini de soulager tout le monde lorsqu'il a été diffusé à travers les hauts-parleurs du circuit.

Après longues minutes pour réparer les grillages de protection à l'endroit où l'Alfa Romeo n°23 s'est échouée, un nouveau départ a été fixé à 15h56, 16h56 heure française. Alexander Albon (Williams), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et George Russell (Mercedes) ne prendrons pas ce départ.

