Formule 1

"Charles Leclerc est en train de devenir le Lionel Messi de la Scuderia Ferrari"

FORMULE 1 - A quelques jours du Grand Prix d’Emilie-Romagne, les Fous du Volant font le point sur Charles Leclerc chez Ferrari qui vient de lui offrir une SF90, la monoplace de ses victoires à Spa et à Monza. Un signe de plus de l’attachement de la Scuderia à son pilote monégasque. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud accompagnés de notre invité Norman Nato évoquent le Monégasque.

00:13:51, il y a une heure