Formule 1

Lucas Parle F1 : "Une faute comme celle de Leclerc quand tu joues le championnat c'est pas possible"

GRAND PRIX D'EMILIE ROMAGNE - Charles Leclerc (Ferrari) n'a pris que la sixième place de la course, dimanche à Imola, après avoir commis une erreur à quelques tours de l'arrivée qui l'a privé de podium. Pour Lucas Parle F1, ce genre de faute n'est pas possible quand on vise le titre. En revanche, pour le suspense au championnat, c'est tout bon !

00:04:03, il y a une heure